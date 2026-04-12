Жалгас Жумагулов нокаутировал соперника в первом раунде
Он встретился с представителем Кыргызстана.
Сегодня 2026, 06:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
81Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas
Казахстанский боец Жалгас Жумагулов одержал яркую победу на турнире IBA Nomad 14, который прошёл в Алматы, передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.
В поединке в легчайшем весе Жумагулов встретился с представителем Кыргызстана Кайрат Нурбай уулу. Бой проходил по правилам ММА в стойке и стал дебютным для обоих спортсменов в лиге Nomad FC.
Жалгас Жумагулов уверенно провёл поединок и завершил его досрочно — нокаутом уже в первом раунде. Таким образом, казахстанец успешно начал выступление в новом промоушене, а его соперник потерпел поражение в дебюте.
Отметим, что следующий бой Жумагулова состоится 6 июня в лиге Oktagon MMA. Он сразится за чемпионский титул в легчайшем весе с бразильским бойцом Игор Северино.
