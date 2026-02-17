Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Галым Саргулов прокомментировал резонансное видео с избиением двухлетнего ребёнка в Таразе, которое ранее распространилось в социальных сетях, передает корреспондент BAQ.KZ.

На кадрах видео видно, как женщина наносит удары малышу, светит ему фонариком в глаза и приказывает старшей дочери присоединиться к истязанию ребёнка.

Однако Саргулов отметил, что ранее эта семья не состояла на учёте в органах внутренних дел Жамбылской области.

«По данной семье ранее не поступало никаких заявлений или обращений — ни от соседей, ни от других граждан. Если есть обращение или сигнал, участковые инспекторы и сотрудники ювенальной полиции регистрируют материал, возбуждают дело и направляют уведомление в акимат», — пояснил он.

В МВД подчеркнули, что без обращений со стороны граждан или зафиксированных фактов правонарушений полиция не имеет правовых оснований для вмешательства.

При этом по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. По делу проводятся следственные действия.