Жительница Астаны опубликовала видео, в котором пожаловалась на ранний утренний шум со стройки ЛРТ недалеко от её дома. По словам женщины, строительные работы начались около 6 утра, что, по её мнению, нарушает нормы тишины, передает BAQ.KZ.

"У меня вопрос — имеют ли право шуметь с шести утра? Сейчас 6:27. Насколько мне известно — с семи. Из-за них я на час раньше встаю. Так невозможно", — говорит автор видео за кадром.

На жалобу отреагировали в районной полиции столицы. В сообщении указано:

"За нарушение тишины к административной ответственности привлечен начальник участка строительной компании. Если вы стали очевидцем нарушения общественного порядка, просим обращаться на канал "102"".

Тем временем в социальных сетях жалоба вызвала бурную дискуссию. Многие пользователи поддержали женщину, другие — встали на сторону строителей.

"Автор, не мешай достроить ЛРТ. И так 15 лет ждем, пока закончат. А с вашими хотелками — еще 100 лет строить будут". "Живу в 100 метрах от ЛРТ. Да, шумно, с открытыми окнами не поспишь. Но пусть уже скорее закончат! Там же люди работают, в жару и дождь". "А кто на водителей автобуса жалуется? Они вообще с 5 утра работают. Лето — сезон ремонтов, чего вы хотите?" "Потом еще будет говорить, что квартира дорогая — потому что рядом станция ЛРТ. Шум потерпите, зато инфраструктура будет".

Некоторые пользователи также напомнили, что у строителей установлен ранний график работы, связанный с погодными условиями и сроками реализации проекта. Несмотря на жалобы, в целом многие выразили понимание и сочувствие к тяжелому труду рабочих.