Жалобы клиентов будут рассматривать быстрее: банки вводят новые подразделения
Меры должны защитить население от чрезмерных заимствований.
В банках страны начали создавать подразделения по защите прав клиентов. Эта мера направлена на то, чтобы сделать работу финансовых организаций максимально прозрачной для потребителей, решать споры на ранних стадиях и сократить количество случаев обращения в суд. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор того, как будут работать новые подразделения.
Какие задачи стоят перед подразделением?
Главная цель новой структуры – системная защита прав и интересов потребителей. В их функции входит:
- анализ условий и рекламы финансовых продуктов, контроль за их прозрачностью и справедливостью для клиента;
- рассмотрение обращений и жалоб, выявление системных проблем и выработка мер по их устранению;
- внесение предложений по улучшению качества обслуживания;
- оценка эффективности мер по урегулированию проблемных задолженностей;
- регулярная отчетность перед руководством банка о выявленных нарушениях.
Зачем нужна эта мера?
В последние годы доверие клиентов к банкам оказалось под вопросом. Увеличение числа жалоб, а также рост случаев мошенничества потребовали от финансовых организаций более комплексной и системной защиты интересов клиентов.
Введены новые правила контроля: каждая жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней. При этом обращения рассматриваются не только как частные случаи, но и как источник информации о проблемах всей банковской системы, отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.
Как будет решаться спор между клиентом и банком?
Новая система основана на трёхуровневом механизме:
- Внутри банка: жалоба клиента рассматривается, и в установленные сроки принимается решение.
- Финансовый омбудсман: если клиент не удовлетворен ответом банка, он может обратиться к независимому омбудсману. Решение омбудсмана обязательно для исполнения банком.
- Суд: если спор не решён на первых двух уровнях, клиент вправе обратиться в суд.
Такой подход позволит снизить нагрузку на судебную систему и ускорить урегулирование конфликтов.
Как осуществляется контроль?
Работа подразделений контролируется на двух уровнях:
- Внутренний контроль: каждый банк сам обязан обеспечивать эффективность работы подразделения.
- Внешний контроль: Агентство по регулированию и развитию финансового рынка следит за выполнением новых требований.
Если банк откажется создавать подразделение или нарушит установленные правила, Агентство может:
- вынести предписание,
- провести проверку,
- наложить штраф или даже ограничить некоторые операции банка.
Усложнится ли получение кредита?
На основании закона, принятого в 2024 году, введён ряд ограничений, направленных на защиту потребителей от чрезмерной долговой нагрузки:
- запрещено выдавать новые кредиты гражданам с задолженностью свыше 90 дней;
- продажа долгов коллекторам приостановлена до мая 2026 года;
- снижены предельные значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ);
- ужесточены требования к оценке платёжеспособности заемщиков.
Эти меры должны защитить население от чрезмерных заимствований и заставить банки более ответственно управлять рисками.
Новые требования направлены на то, чтобы сделать банковскую систему максимально прозрачной и справедливой для клиентов. Если реформы будут успешно реализованы, это укрепит финансовую безопасность граждан, сократит количество судебных разбирательств и повысит доверие между банками и клиентами.
