Жалобы на банки и МФО хотят собрать в одной системе FinKomek
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане хотят создать единый цифровой канал для обращений по спорам с банками и другими финансовыми организациями. Все этапы – от подачи жалобы до контроля исполнения решения – планируют объединить на платформе FinKomek, передает BAQ.KZ.
Новый механизм обсудили представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, банков, микрофинансовых и коллекторских организаций и финансовые омбудсманы.
Идея заключается в том, чтобы человеку больше не приходилось самостоятельно разбираться, куда именно направлять жалобу.
В зависимости от содержания обращения и стадии спора система должна будет сама направлять заявление либо в финансовую организацию, либо финансовому омбудсману.
Через FinKomek планируют также отслеживать сроки рассмотрения и сообщать заявителю о принятом решении.
При этом первоначально проблему должен попытаться решить сам банк, МФО или другой участник рынка. Если договориться не удалось и вопрос относится к компетенции омбудсмана, спор должен перейти на независимое рассмотрение.
От службы финансового омбудсмана ожидают не только формального ответа. Каждый обратившийся должен получить понятное объяснение своей ситуации и обоснованное решение, которое можно исполнить на практике.
Финансовые организации должны будут обеспечить финансирование работы этой системы, в том числе внедрение необходимых цифровых решений.
Сам регулятор намерен сосредоточиться на другом уровне – анализировать причины жалоб и искать повторяющиеся проблемы. Если обращения граждан покажут системное нарушение, эта информация может стать основанием для надзорных мер или изменения правил на финансовом рынке.
Необходимость упростить работу с жалобами связана в том числе с их большим количеством. Только за девять месяцев 2026 года Агентство рассмотрело 144,3 тыс. обращений граждан.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- Генплан Семея: куда будет расти город и что может изменить его облик
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится
- Декрет, лечение, пособия и пенсии: что государство гарантирует казахстанцам