Жалобы на банки и МФО хотят собрать в одной системе FinKomek

В Казахстане хотят создать единый цифровой канал для обращений по спорам с банками и другими финансовыми организациями. Все этапы – от подачи жалобы до контроля исполнения решения – планируют объединить на платформе FinKomek, передает BAQ.KZ.

Новый механизм обсудили представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, банков, микрофинансовых и коллекторских организаций и финансовые омбудсманы.

Идея заключается в том, чтобы человеку больше не приходилось самостоятельно разбираться, куда именно направлять жалобу.

В зависимости от содержания обращения и стадии спора система должна будет сама направлять заявление либо в финансовую организацию, либо финансовому омбудсману.

Через FinKomek планируют также отслеживать сроки рассмотрения и сообщать заявителю о принятом решении.

При этом первоначально проблему должен попытаться решить сам банк, МФО или другой участник рынка. Если договориться не удалось и вопрос относится к компетенции омбудсмана, спор должен перейти на независимое рассмотрение.

От службы финансового омбудсмана ожидают не только формального ответа. Каждый обратившийся должен получить понятное объяснение своей ситуации и обоснованное решение, которое можно исполнить на практике.

Финансовые организации должны будут обеспечить финансирование работы этой системы, в том числе внедрение необходимых цифровых решений.

Сам регулятор намерен сосредоточиться на другом уровне – анализировать причины жалоб и искать повторяющиеся проблемы. Если обращения граждан покажут системное нарушение, эта информация может стать основанием для надзорных мер или изменения правил на финансовом рынке.

Необходимость упростить работу с жалобами связана в том числе с их большим количеством. Только за девять месяцев 2026 года Агентство рассмотрело 144,3 тыс. обращений граждан.