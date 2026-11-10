Жалобы на отопление в трех городах: Олжас Бектенов дал поручения акимам

Отопительный сезон начался во всех регионах, но жители Актау, Павлодара и Петропавловска уже жалуются на холодные батареи и отключения. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам быстрее реагировать на обращения людей и держать под контролем цены на уголь.

По словам главы Правительства, летом во всех регионах отремонтировали оборудование, тепловые и электрические сети, а тепло подали по графику.

«В то же время имеются жалобы от населения на качество отопления или его отключения. В частности, были обращения жителей Актау, Павлодара и Петропавловска. Акимам регионов поручаю активизировать работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона, оперативно реагировать на жалобы населения», – заявил Олжас Бектенов.

Премьер поручил подготовить к зиме аварийные бригады и спецтехнику, а акиматам постоянно следить за тем, чтобы у людей был уголь по стабильным ценам. Министерство энергетики и акиматы должны закончить ремонты на энергоисточниках по графику и создать резерв оборудования.

«Поручаю обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение населения в отопительный период. Особое внимание обратить на социальные объекты», – подчеркнул глава Правительства.

Отдельно Олжас Бектенов остановился на нехватке энергетиков. Министерства науки и высшего образования, просвещения и энергетики вместе с акиматами должны составить четкий план, как восполнить дефицит специалистов в энергетике и ЖКХ. Премьер отметил, что отрасли нужны преемственность кадров, практические навыки и устойчивый кадровый резерв, особенно с учетом развития атомной энергетики.

На проблему с кадрами Глава государства прямо указал в Послании народу Казахстана.

«Профессиональных энергетиков у нас раз-два и обчелся, а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью», – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Координировать работу поручено первому заместителю Премьер-министра Нурлыбеку Налибаеву.