Казахстанским педагогам больше не придётся обращаться в разные инстанции, чтобы получить консультацию по вопросам зарплаты, условий труда или конфликтов с руководством школы. Министерство просвещения запустило единый контакт-центр 1472, куда учителя смогут обращаться конфиденциально. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт BAQ.KZ.

По словам министра, педагоги нередко вынуждены месяцами ждать ответа на свои обращения, повторно направлять запросы и искать помощи в разных ведомствах.

«Зачастую педагоги вынуждены месяцами ждать ответа на свои обращения, неоднократно направлять запросы и обращаться в разные инстанции. Такая ситуация недопустима. Наша задача – изменить этот подход. Теперь каждый педагог сможет обратиться по номеру 1472, получить необходимую консультацию и содействие в решении своего вопроса», – заявила Сулейменова.

С какими вопросами могут обращаться учителя

Позвонив по номеру 1472, педагоги смогут получить консультации по следующим вопросам:

начисление заработной платы, надбавок и дополнительных выплат;

трудовые отношения и условия труда;

конфликты с руководством образовательных учреждений;

спорные ситуации с родителями учеников;

методическая поддержка;

другие вопросы профессиональной деятельности.

Особое внимание министр уделила конфиденциальности обращений. По её словам, важно, чтобы педагог не оставался один на один со своей проблемой.

«Мы создаём этот контакт-центр прежде всего для того, чтобы услышать голос каждого педагога, потому что защита прав учителя, его достоинства и создание достойных условий труда – это конкретная ответственность системы образования», – подчеркнула глава ведомства.

Позвонить можно уже сейчас

Пока контакт-центр работает в тестовом режиме. В течение этой и следующей недели специалисты министерства будут проверять его работу и устранять возможные технические недочёты.

При этом Сулейменова призвала педагогов не ждать полноценного запуска и пользоваться новым сервисом уже сейчас.