Жалобы учителей будут принимать конфиденциально: Минпросвещения запустило новый сервис
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Казахстанским педагогам больше не придётся обращаться в разные инстанции, чтобы получить консультацию по вопросам зарплаты, условий труда или конфликтов с руководством школы. Министерство просвещения запустило единый контакт-центр 1472, куда учителя смогут обращаться конфиденциально. Об этом на своей странице в Instagram сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт BAQ.KZ.
По словам министра, педагоги нередко вынуждены месяцами ждать ответа на свои обращения, повторно направлять запросы и искать помощи в разных ведомствах.
«Зачастую педагоги вынуждены месяцами ждать ответа на свои обращения, неоднократно направлять запросы и обращаться в разные инстанции. Такая ситуация недопустима. Наша задача – изменить этот подход. Теперь каждый педагог сможет обратиться по номеру 1472, получить необходимую консультацию и содействие в решении своего вопроса», – заявила Сулейменова.
С какими вопросами могут обращаться учителя
Позвонив по номеру 1472, педагоги смогут получить консультации по следующим вопросам:
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начисление заработной платы, надбавок и дополнительных выплат;
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трудовые отношения и условия труда;
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конфликты с руководством образовательных учреждений;
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спорные ситуации с родителями учеников;
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методическая поддержка;
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другие вопросы профессиональной деятельности.
Особое внимание министр уделила конфиденциальности обращений. По её словам, важно, чтобы педагог не оставался один на один со своей проблемой.
«Мы создаём этот контакт-центр прежде всего для того, чтобы услышать голос каждого педагога, потому что защита прав учителя, его достоинства и создание достойных условий труда – это конкретная ответственность системы образования», – подчеркнула глава ведомства.
Позвонить можно уже сейчас
Пока контакт-центр работает в тестовом режиме. В течение этой и следующей недели специалисты министерства будут проверять его работу и устранять возможные технические недочёты.
При этом Сулейменова призвала педагогов не ждать полноценного запуска и пользоваться новым сервисом уже сейчас.
«Для нас важно, чтобы к моменту полноценного запуска системы контакт-центр работал стабильно и каждый педагог мог беспрепятственно получать необходимую помощь и консультацию. Мы просим педагогов активно пользоваться этой возможностью уже сейчас. Ваши обращения и обратная связь помогут нам сделать контакт-центр максимально эффективным», – отметила министр.
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