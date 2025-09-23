За восемь месяцев 2025 года операторы контакт-центра "СК-Фармация" по номеру 1439 обработали более 39 тысяч обращений от граждан, передает BAQ.KZ.

Бесплатный номер 1439 доступен с любых мобильных и стационарных телефонов. Чаще всего пациенты звонили по вопросам обеспечения препаратами для лечения сахарного диабета, эпилепсии, артериальной гипертензии, ревматоидного артрита, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких, аритмии и рассеянного склероза.

В компании отметили, что история каждого обращения фиксируется в CRM-системе, включая записи разговоров и этапы обработки заявок. Это позволяет контролировать сроки исполнения и повышать прозрачность работы.

"Операторы Контакт-центра имеют высшее медицинское или фармацевтическое образование, что позволяет оказывать квалифицированные консультации на государственном и русском языках. Центр принимает звонки в будние дни с 09:00 до 18:30, в субботу – с 09:00 до 13:00, воскресенье – выходной", – пояснила начальник Контакт-центра Баян Рустембекова.

Помимо консультаций о наличии и поставках лекарств, контакт-центр также выполняет функции телефона доверия — сюда можно сообщать о случаях коррупционных нарушений в сфере лекарственного обеспечения.

В "СК-Фармация" подчеркнули, что совместно с Министерством здравоохранения продолжается системная работа по обеспечению граждан бесплатными медикаментами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.