«Жамбыл су» оштрафован, тарифы снижены на 30%

Фото: freepik.com

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Жамбылской области провёл проверку исполнения инвестиционной программы ГКП «Жамбыл су» по услуге отвода сточных вод за 2023–2024 годы, передает BAQ.KZ.

В ходе анализа установлено несоблюдение утверждённых требований законодательства, в частности подпункта 16) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях».

В связи с этим департамент утвердил временно компенсирующий тариф. Со 1 апреля 2026 года среднеотпускной тариф снизится с 40,49 тенге до 28,01 тенге (на 30,8%). С 1 сентября 2026 года тариф уменьшится с 48,68 тенге до 36,20 тенге (на 25,6%). Изменения действуют на период до 1 апреля 2027 года.

Кроме того, в отношении ГКП «Жамбыл су» было возбуждено дело об административном правонарушении. Компанией добровольно уплачено 50% штрафа в размере 6,92 млн тенге в течение семи дней, после чего производство по делу было завершено в сокращённом порядке.

Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на соблюдение законодательства, защиту прав потребителей и обеспечение справедливого ценообразования на коммунальные услуги.

