«Жамбыл су» оштрафован, тарифы снижены на 30%
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по Жамбылской области провёл проверку исполнения инвестиционной программы ГКП «Жамбыл су» по услуге отвода сточных вод за 2023–2024 годы, передает BAQ.KZ.
В ходе анализа установлено несоблюдение утверждённых требований законодательства, в частности подпункта 16) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях».
В связи с этим департамент утвердил временно компенсирующий тариф. Со 1 апреля 2026 года среднеотпускной тариф снизится с 40,49 тенге до 28,01 тенге (на 30,8%). С 1 сентября 2026 года тариф уменьшится с 48,68 тенге до 36,20 тенге (на 25,6%). Изменения действуют на период до 1 апреля 2027 года.
Кроме того, в отношении ГКП «Жамбыл су» было возбуждено дело об административном правонарушении. Компанией добровольно уплачено 50% штрафа в размере 6,92 млн тенге в течение семи дней, после чего производство по делу было завершено в сокращённом порядке.
Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на соблюдение законодательства, защиту прав потребителей и обеспечение справедливого ценообразования на коммунальные услуги.
