Жамбылец открыл стрельбу после конфликта на кокпаре

Меркенский районный суд Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Суд установил, что в январе 2026 года во время национальной игры "кокпар" в селе Кенес между двумя участниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

После этого один из участников сообщил о произошедшем своему родственнику. Прибыв на место, мужчина вернулся домой, взял зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-81, зарядил его резиновой пулей и произвел выстрел в сторону потерпевшего. В результате тот получил легкий вред здоровью.

Инцидент вызвал панику среди жителей села и нарушил общественный порядок.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и пояснил, что выстрел произошел случайно. Он также сообщил, что после происшествия помог доставить потерпевшего в больницу. Потерпевший простил обвиняемого, стороны примирились.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительную характеристику, наличие четверых несовершеннолетних детей, престарелых родителей и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 293 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако с учетом положений закона наказание назначено условно.

Приговор вступил в законную силу.