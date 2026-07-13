Жамбылец открыл стрельбу после конфликта на кокпаре
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Меркенский районный суд Жамбылской области рассмотрел уголовное дело в отношении жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением огнестрельного оружия.
Суд установил, что в январе 2026 года во время национальной игры "кокпар" в селе Кенес между двумя участниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку.
После этого один из участников сообщил о произошедшем своему родственнику. Прибыв на место, мужчина вернулся домой, взял зарегистрированное охотничье ружье ИЖ-81, зарядил его резиновой пулей и произвел выстрел в сторону потерпевшего. В результате тот получил легкий вред здоровью.
Инцидент вызвал панику среди жителей села и нарушил общественный порядок.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и пояснил, что выстрел произошел случайно. Он также сообщил, что после происшествия помог доставить потерпевшего в больницу. Потерпевший простил обвиняемого, стороны примирились.
Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительную характеристику, наличие четверых несовершеннолетних детей, престарелых родителей и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Мужчина признан виновным по части 3 статьи 293 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако с учетом положений закона наказание назначено условно.
Приговор вступил в законную силу.
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