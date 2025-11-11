В Жамбылской области суд района Турара Рыскулова вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором виновен водитель автомобиля Hyundai Elantra, совершивший наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел в июле 2025 года на автотрассе "Западная Европа – Западный Китай". Пешеход скончался на месте происшествия, а вина водителя была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами дела.

В ходе судебного процесса прокурор просил назначить подсудимому 2 года и 6 месяцев лишения свободы. Дочь погибшего выразила прощение, а сам подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства, включая положительную характеристику, раскаяние, а также то, что преступление было совершено впервые и по случайным обстоятельствам.

По решению суда водитель признан виновным по части 3 статьи 345 УК и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с дополнительным наказанием — лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Приговор уже вступил в законную силу.