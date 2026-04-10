В Жамбылской области мужчина пытался через суд вернуть 2,5 млн тенге, переведённые бывшей возлюбленной, передает BAQ.kz.

Как выяснилось, истец и ответчица состояли в близких отношениях около 4–5 месяцев и планировали создать семью. В этот период мужчина добровольно отправлял женщине деньги — по его словам, в качестве финансовой поддержки для неё и её двоих детей.

После разрыва отношений он потребовал вернуть всю сумму, но получил отказ и был заблокирован. Тогда мужчина обратился в суд с требованием взыскать 2,5 млн тенге как неосновательное обогащение, а также компенсировать госпошлину.

Ответчица с иском не согласилась. Она заявила, что деньги передавались добровольно — на повседневные нужды, включая лекарства, одежду и другие расходы, и не предполагали возврата.

Суд установил, что переводы действительно носили добровольный и безвозмездный характер. Доказательств того, что деньги передавались в долг или на условиях возврата, представлено не было.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска.

Решение вступило в законную силу.