Житель Жамбылской области спустя шесть лет попытался через суд отменить собственный отказ от наследства, однако суд не удовлетворил его требования.

Как сообщили в Шуском районном суде, после смерти отца мужчины в феврале 2020 года осталось наследство – жилой дом, земельный участок и автомобиль ВАЗ 21093.

Истец и его сестра отказались от наследства в пользу своего брата. Брат наследство принял, однако при жизни не успел оформить свидетельство о праве на наследство.

В марте 2026 года брат умер. После этого мужчина обратился в суд с иском к супруге умершего брата, потребовав признать недействительным его отказ от наследства.

Почему мужчина решил вернуть наследство

В суде истец заявил, что в момент отказа находился в заблуждении относительно последствий своего решения. По его словам, нотариус якобы неправильно разъяснил ему порядок оформления имущества.

Кроме того, мужчина пояснил, что с 2010 года проживает в родительском доме, содержит его, проводит ремонт и занимается благоустройством.

Однако суд установил, что в 2020 году истец лично и добровольно подписал у нотариуса заявление об отказе от наследства в пользу брата.

Нотариус подтвердил, что последствия отказа от наследства были разъяснены ему в полном объеме.

Суд не нашел оснований для отмены отказа

Суд отметил, что истец не представил доказательств того, что при совершении нотариального действия его обманули, принуждали либо он действительно находился в заблуждении.

При этом изменение своего решения спустя несколько лет само по себе не является основанием для отмены отказа от наследства.

Кроме того, суд обратил внимание на очередность наследования.

После смерти брата наследниками первой очереди стали его супруга, двое несовершеннолетних детей и мать. Сам истец как брат умершего относится ко второй очереди наследования.

В итоге суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

Кроме того, с истца в пользу ответчика взыскано 200 тысяч тенге расходов на оплату юридической помощи.

Решение суда не вступило в законную силу.