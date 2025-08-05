Жамбылская молодёжь провела субботники на территории детской больницы
Территории детских больниц, рек и аллей приведены в порядок.
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В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" жамбылская молодёжь провела масштабные субботники на территории областной многопрофильной детской больницы и других общественно значимых объектах. Участники очистили прилегающую территорию от мусора и благоустроили территории, передает BAQ.KZ.
"Такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и прививают уважение к окружающей среде. Уверен, что участие молодежи в подобных инициативах — это вклад в будущее страны", — отметил молодёжный активист А. Алиаскар.
На этом мероприятии акция не остановилась:
- В Жуалынском районе субботник прошёл в селе Б.Момышулы на Аллее молодежи
- В Кордайском районе проводилась уборка вдоль улицы Жибек жолы в селе Кордай
- В Жамбылском районе была очищена прибрежная зона реки Аса
- В Шуском районе участники районной инициативы привели в порядок берег реки Шу
Жители области получили возможность оперативно направлять обращения о чистоте и благоустройстве через Telegram‑бот информационного сервиса акции "Таза Қазақстан". С начала года в службу поступило 327 сообщений — основная часть касалась уборки мусора, ремонта дорог и облагораживания территорий.
По официальной статистике:
- В акции приняли участие более 106 000 человек
- Поддержали мероприятие 60 крупных и 400 малых предприятий
- Очищено 30 объектов историко-культурного значения, 79,2 тысячи дворов, 2,7 км дорог, 803,8 км оросительно-канальных систем
- Приведены в порядок 641,1 тыс. м² парков и скверов
- Общий объём вывезенного мусора составил 6 100 тонн
Эти цифры демонстрируют, как совместная работа городов, молодёжи и бизнеса помогает улучшать экологическую обстановку и сохранять наследие регионов.
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