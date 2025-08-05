  • 5 Августа, 18:06

Жамбылская молодёжь провела субботники на территории детской больницы

Территории детских больниц, рек и аллей приведены в порядок.

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Жамбылской области Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
111
Фото: Акимат Жамбылской области

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" жамбылская молодёжь провела масштабные субботники на территории областной многопрофильной детской больницы и других общественно значимых объектах. Участники очистили прилегающую территорию от мусора и благоустроили территории, передает BAQ.KZ.

"Такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и прививают уважение к окружающей среде. Уверен, что участие молодежи в подобных инициативах — это вклад в будущее страны", — отметил молодёжный активист А. Алиаскар.

На этом мероприятии акция не остановилась:

  • В Жуалынском районе субботник прошёл в селе Б.Момышулы на Аллее молодежи
  • В Кордайском районе проводилась уборка вдоль улицы Жибек жолы в селе Кордай
  • В Жамбылском районе была очищена прибрежная зона реки Аса
  • В Шуском районе участники районной инициативы привели в порядок берег реки Шу

Жители области получили возможность оперативно направлять обращения о чистоте и благоустройстве через Telegram‑бот информационного сервиса акции "Таза Қазақстан". С начала года в службу поступило 327 сообщений — основная часть касалась уборки мусора, ремонта дорог и облагораживания территорий.

По официальной статистике:

  • В акции приняли участие более 106 000 человек
  • Поддержали мероприятие 60 крупных и 400 малых предприятий
  • Очищено 30 объектов историко-культурного значения, 79,2 тысячи дворов, 2,7 км дорог, 803,8 км оросительно-канальных систем
  • Приведены в порядок 641,1 тыс. м² парков и скверов
  • Общий объём вывезенного мусора составил 6 100 тонн

Эти цифры демонстрируют, как совместная работа городов, молодёжи и бизнеса помогает улучшать экологическую обстановку и сохранять наследие регионов.

Самое читаемое

Наверх