В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" жамбылская молодёжь провела масштабные субботники на территории областной многопрофильной детской больницы и других общественно значимых объектах. Участники очистили прилегающую территорию от мусора и благоустроили территории, передает BAQ.KZ.

"Такие мероприятия способствуют формированию экологической культуры и прививают уважение к окружающей среде. Уверен, что участие молодежи в подобных инициативах — это вклад в будущее страны", — отметил молодёжный активист А. Алиаскар.

На этом мероприятии акция не остановилась:

В Жуалынском районе субботник прошёл в селе Б.Момышулы на Аллее молодежи

В Кордайском районе проводилась уборка вдоль улицы Жибек жолы в селе Кордай

В Жамбылском районе была очищена прибрежная зона реки Аса

В Шуском районе участники районной инициативы привели в порядок берег реки Шу

Жители области получили возможность оперативно направлять обращения о чистоте и благоустройстве через Telegram‑бот информационного сервиса акции "Таза Қазақстан". С начала года в службу поступило 327 сообщений — основная часть касалась уборки мусора, ремонта дорог и облагораживания территорий.

По официальной статистике:

В акции приняли участие более 106 000 человек

Поддержали мероприятие 60 крупных и 400 малых предприятий

Очищено 30 объектов историко-культурного значения, 79,2 тысячи дворов, 2,7 км дорог, 803,8 км оросительно-канальных систем

Приведены в порядок 641,1 тыс. м² парков и скверов

Общий объём вывезенного мусора составил 6 100 тонн

Эти цифры демонстрируют, как совместная работа городов, молодёжи и бизнеса помогает улучшать экологическую обстановку и сохранять наследие регионов.