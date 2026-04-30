71 канал модернизируют в Жамбылской области до конца 2027 года

В Жамбылской области продолжается масштабная реконструкция водной инфраструктуры, передает BAQ.kz.

В Шуском районе ремонтируют и бетонируют 42 канала общей длиной более 263 км в рамках проекта при поддержке Исламского банка развития.

В работах задействованы 6 подрядных компаний, более 240 специалистов и свыше 100 единиц техники. После завершения проекта улучшится полив на 31 тыс. гектаров земель и сократятся потери воды.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов проверил ход работ на нескольких каналах и отметил важность соблюдения сроков и качества строительства.

Проект в целом охватывает 71 канал в регионе и должен быть завершён до конца 2027 года.