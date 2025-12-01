В Жамбылской области в этом году планируется собрать около 250 тысяч тонн сахарной свёклы. По словам главы области, ситуация с урожаем находится под его личным контролем.Об этом сообщил аким региона Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"В текущем году урожай запланирован на уровне 250 тысяч тонн. Этот вопрос у меня на личном контроле. Сахарную свёклу мы посеяли на площади 3 000 гектаров, и тот урожай, который сейчас ждём, наш Меркенский сахарный завод полностью сможет принять", – сказал он.

Аким отметил, что лично выезжает на поля и регулярно посещает перерабатывающее предприятие.

"Я постоянно бываю на полях и обязательно заезжаю на Меркенский сахарный завод. В этом году проблем не было. Перед заводом порядок, больших скоплений нет. Неделю назад я был там полдня – машины сразу заезжают, процесс идёт в рабочем режиме", – сообщил Карашукеев.

Он также прокомментировал вопрос субсидий.

"За каждую тонну сахарной свёклы, поставленной на завод, предусмотрено 25 тысяч тенге за счёт государства. По субсидированию есть задолженность, но все необходимые документы мы отправили. Сейчас вопрос рассматривается в правительстве. В прошлом году большую часть долгов по сахарной сфере мы закрыли", – пояснил аким.

Карашукеев подчеркнул, что регион имеет потенциал для увеличения производства, при этом важно расширять перерабатывающие мощности.