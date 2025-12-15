Жамбылская область выходит на борьбу с незаконными фейерверками
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области стартовали профилактические рейды по контролю за продажей пиротехнической продукции, передает BAQ.KZ. Сегодня сотрудники Управления государственного пожарного контроля совместно с полицейскими проверили рынки и торговые точки города Тараз.
В ходе проверок был выявлен случай незаконной реализации пиротехники, которая не соответствовала требованиям безопасности. По факту нарушения уже приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В преддверии праздничных дней Департамент по чрезвычайным ситуациям региона напоминает жителям и гостям о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.
Специалисты настоятельно рекомендуют покупать фейерверки только в лицензированных и специализированных магазинах, чтобы праздник прошёл весело и безопасно.
Самое читаемое
- Реконструкция вокзалов в Кызылординской области вышла на финишный этап
- В Косшы запущено 1000 новых камер видеонаблюдения с элементами ИИ
- 11 трудовых династий наградили в Мангистауской области
- Кто получит социальные выплаты к Новому году в Казахстане
- Пожар в жилом комплексе в Гонконге: ущерб составляет $642 млн