В Жамбылской области стартовали профилактические рейды по контролю за продажей пиротехнической продукции, передает BAQ.KZ. Сегодня сотрудники Управления государственного пожарного контроля совместно с полицейскими проверили рынки и торговые точки города Тараз.

В ходе проверок был выявлен случай незаконной реализации пиротехники, которая не соответствовала требованиям безопасности. По факту нарушения уже приняты меры в соответствии с действующим законодательством. В преддверии праздничных дней Департамент по чрезвычайным ситуациям региона напоминает жителям и гостям о строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

Специалисты настоятельно рекомендуют покупать фейерверки только в лицензированных и специализированных магазинах, чтобы праздник прошёл весело и безопасно.