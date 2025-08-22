Жамбылские аграрии выживали без воды: орошение вернули на заброшенные поля
Без воды поля умирали.
В Жамбылской области возобновили водоснабжение полей, которые долгие годы оставались без орошения. Работы провели специалисты филиала РГП "Казводхоз", передает BAQ.KZ.
С помощью механизированной очистки и ремонта ирригационных каналов в районе имени Т. Рыскулова удалось обеспечить водой более 2000 гектаров земель, которые ранее пустовали.
Местные аграрии отмечают, что урожай значительно улучшился, а на некоторых участках впервые за долгие годы удалось засеять кукурузу.
"В этом году впервые посеяли на этих землях кукурузу. Раньше здесь ничего не росло. Кукуруза растет хорошая, вода приходит вовремя. В будущем планируем увеличить посевы. Спасибо министерству, "Казводхозу" и производственному отделению "Құлан" за работу", – рассказал владелец крестьянского хозяйства Талгат Кудайбергенов.
Вместе с этим Жамбылский филиал "Казводхоза" проводит разъяснительную работу с местными властями и аграриями по сокращению посевов влагоемких культур и очистке межхозяйственных каналов.
