В Жамбылской области в Жуалынском районе вынесено решение по делу в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявил неуважение к медицинскому работнику при исполнении служебных обязанностей, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл после вызова скорой помощи на дом.

Как установил суд, гражданин Т., вернувшись домой с мероприятия в ресторане, почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал скорую. Однако, по прибытии бригады, мужчина оказался агрессивно настроен. Он выразил недовольство действиями фельдшера, начал грубо ругаться, используя нецензурную лексику, а затем ударил кейс с медицинскими инструментами. Испуганный медик был вынужден вызвать полицию.

В судебном заседании Т. полностью признал вину, раскаялся и попросил о снисхождении. Он пояснил, что плохо себя чувствовал и не контролировал эмоции из-за алкогольного опьянения. Суд учёл его раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, а также тот факт, что нарушение произошло впервые, и решил смягчить наказание.

В итоге постановлением суда гражданин Т. был признан виновным по ч.2 ст.80-1 Кодекса об административных правонарушениях РК и оштрафован на сумму 82 тысячи тенге — на 30% меньше от максимально предусмотренного штрафа.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.