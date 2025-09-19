Жамбыльца наказали за оскорбление фельдшера
Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области в Жуалынском районе вынесено решение по делу в отношении местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявил неуважение к медицинскому работнику при исполнении служебных обязанностей, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл после вызова скорой помощи на дом.
Как установил суд, гражданин Т., вернувшись домой с мероприятия в ресторане, почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал скорую. Однако, по прибытии бригады, мужчина оказался агрессивно настроен. Он выразил недовольство действиями фельдшера, начал грубо ругаться, используя нецензурную лексику, а затем ударил кейс с медицинскими инструментами. Испуганный медик был вынужден вызвать полицию.
В судебном заседании Т. полностью признал вину, раскаялся и попросил о снисхождении. Он пояснил, что плохо себя чувствовал и не контролировал эмоции из-за алкогольного опьянения. Суд учёл его раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, а также тот факт, что нарушение произошло впервые, и решил смягчить наказание.
В итоге постановлением суда гражданин Т. был признан виновным по ч.2 ст.80-1 Кодекса об административных правонарушениях РК и оштрафован на сумму 82 тысячи тенге — на 30% меньше от максимально предусмотренного штрафа.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов