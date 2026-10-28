Жамиля Бакбергенова поборется за бронзу чемпионата мира в Астане

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова не смогла выйти в финал чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Астане.

В полуфинале весовой категории до 72 кг она уступила представительнице Китая Зелу Ли со счётом 2:4.

Теперь Бакбергенова поборется за бронзовую медаль. Решающий поединок состоится 29 октября, имя соперницы станет известно позже.