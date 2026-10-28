Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Астане

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова одержала уверенную победу на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Астане.

В четвертьфинальной схватке в весовой категории до 72 кг наша соотечественница встретилась с представительницей Украины Надеждой Соколовской. Жамиля продемонстрировала уверенную борьбу и одержала победу со счётом 9:1.

Теперь казахстанская спортсменка поборется за выход в финал мирового первенства.