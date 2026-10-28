Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Астане
28 Октября 2026, 14:41
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28 Октября 2026, 14:4128 Октября 2026, 14:41
86Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова одержала уверенную победу на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Астане.
В четвертьфинальной схватке в весовой категории до 72 кг наша соотечественница встретилась с представительницей Украины Надеждой Соколовской. Жамиля продемонстрировала уверенную борьбу и одержала победу со счётом 9:1.
Теперь казахстанская спортсменка поборется за выход в финал мирового первенства.
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