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Жамиля Бакбергенова вышла в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Астане

28 Октября 2026, 14:41
АВТОР
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НОК РК 28 Октября 2026, 14:41
28 Октября 2026, 14:41
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Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова одержала уверенную победу на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Астане.

В четвертьфинальной схватке в весовой категории до 72 кг наша соотечественница встретилась с представительницей Украины Надеждой Соколовской. Жамиля продемонстрировала уверенную борьбу и одержала победу со счётом 9:1.

Теперь казахстанская спортсменка поборется за выход в финал мирового первенства.

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