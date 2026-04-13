Жанабылов частично признал вину по делу
Сегодня 2026, 17:26
Фото: Instagram/zhanabylov.e
В столице продолжается судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В ходе заседания Ерболат Жанабылов частично признал вину по предъявленным обвинениям.
Речь идёт о статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное предпринимательство.
При этом обвинение по статье 218 УК РК — легализация денежных средств, полученных преступным путём — он не признал и оспаривает в рамках судебного процесса.
Судебное разбирательство продолжается, стороны представляют свои позиции и материалы по делу.
