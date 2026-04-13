В ходе судебного заседания обвиняемый Ерболат Жанабылов сообщил, что на него оказывалось давление со стороны следователя Департамента экономических расследований, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

«Они говорили, что всё уже известно, все ждут, судья тоже ждёт, и решение уже готово. Показывали монитор, быстро демонстрировали какие-то материалы — шаблоны или показания. Я в этом не разбираюсь, но мне сказали, что состав преступления собирается на меня», – отметил Жанабылов.

По его словам, после этого ему предложили признать вину.

«Мне начали говорить: “Как мужчине скажу - возьми это на себя. Дай показания, признайся и мы твою супругу трогать не будем, 214-й статьи не будет”. В тот момент 218-й статьи ещё не было», – заявил он.

Жанабылов также привёл слова, прозвучавшие в ходе обсуждения с участием адвоката.

«Адвокат сказал: “Как человек может признаться, если он только рекламирует, он не учредитель ТОО "Жана Бизнес"?” На это ответили: “Мы на Эльмиру состав не составляем. Нам так будет удобно"», – сообщил обвиняемый.

Он подчеркнул, что расценивает подобные действия как давление со стороны следователя и попытку склонить его к признанию вины.