В ходе судебного заседания блогер Ерболат Жанабылов дал пояснения по предъявленным ему обвинениям и остановился на ряде обстоятельств по делу, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, блогер Дархан Жолшыбаев, оказавшийся в схожей ситуации, был привлечён лишь к административной ответственности.

«Дархан Жолшыбаев сам говорил, что у него был административный штраф. Он лично в суд не ходил, вместо него участвовал адвокат, также была подана апелляция. То есть он тоже не признал вину полностью. Но в отношении него не было уголовного дела», – сказал Жанабылов.

По словам блогера, ему непонятно, почему в аналогичной ситуации в отношении него возбуждено уголовное дело.

«У меня была точно такая же ситуация. Но в отношении меня возбудили уголовное дело. Закон ведь один для всех? Почему в одном случае административная ответственность, а в другом – уголовное дело? Или здесь сыграл роль общественный резонанс?» – заявил он.

Также Жанабылов ответил на вопросы, касающиеся организации розыгрышей. По его словам, систему «барабана удачи» разработал технический специалист Сунгат Утеболатов.

Блогер подчеркнул, что сам не имел доступа к системе.

«У меня не было доступа к этой системе. Последний раз я пользовался компьютером, наверное, в 9 классе. Поэтому у меня не было возможности повлиять на результаты розыгрыша», – сказал Жанабылов.

Отвечая на доводы стороны обвинения о том, что розыгрыши проводились на его личной странице, он заявил, что не согласен с этим.