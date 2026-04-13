Жанабылов заявил о несправедливом подходе к его делу в суде
В ходе судебного заседания блогер Ерболат Жанабылов дал пояснения по предъявленным ему обвинениям и остановился на ряде обстоятельств по делу, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, блогер Дархан Жолшыбаев, оказавшийся в схожей ситуации, был привлечён лишь к административной ответственности.
«Дархан Жолшыбаев сам говорил, что у него был административный штраф. Он лично в суд не ходил, вместо него участвовал адвокат, также была подана апелляция. То есть он тоже не признал вину полностью. Но в отношении него не было уголовного дела», – сказал Жанабылов.
По словам блогера, ему непонятно, почему в аналогичной ситуации в отношении него возбуждено уголовное дело.
«У меня была точно такая же ситуация. Но в отношении меня возбудили уголовное дело. Закон ведь один для всех? Почему в одном случае административная ответственность, а в другом – уголовное дело? Или здесь сыграл роль общественный резонанс?» – заявил он.
Также Жанабылов ответил на вопросы, касающиеся организации розыгрышей. По его словам, систему «барабана удачи» разработал технический специалист Сунгат Утеболатов.
Блогер подчеркнул, что сам не имел доступа к системе.
«У меня не было доступа к этой системе. Последний раз я пользовался компьютером, наверное, в 9 классе. Поэтому у меня не было возможности повлиять на результаты розыгрыша», – сказал Жанабылов.
Отвечая на доводы стороны обвинения о том, что розыгрыши проводились на его личной странице, он заявил, что не согласен с этим.
«Мы не проводили розыгрыши на своих страницах. На наших страницах мы только публиковали победителей. Победители определялись через сайт, мы лишь показывали результат», – пояснил он.
