В ходе судебного заседания блогер Ерболат Жанабылов дал пояснения по предъявленным ему обвинениям и разъяснил ряд обстоятельств, связанных с передачей автомобиля и розыгрышами, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, он забрал у одного из подписчиков старый автомобиль и взамен подарил ему новый.

«У него была своя машина — зелёная, старая Subaru, примерно 1990–1995 годов выпуска. Эту машину я забрал себе, а ему подарил новый автомобиль», – сказал Жанабылов.

Блогер отметил, что позже показал этот автомобиль в социальных сетях и планировал его отремонтировать и обновить.

«Я показал её в сторис. Тогда люди начали писать: “отдайте мне”, “мне она нужна”. Я сразу сказал, что не хочу отдавать её сразу, сначала хочу привести машину в порядок», – пояснил он.

По его словам, впоследствии этот автомобиль был включён в число призов.

«Это была та самая 11-я машина. Мы полностью её отремонтировали, улучшили внешний вид и планировали потом отдать бесплатно», – отметил блогер.

Он подчеркнул, что изначально передача автомобиля планировалась без каких-либо условий.

«Я сказал: “дайте мне 4–5 дней, я приведу машину в порядок и потом отдам бесплатно”. Позже было принято решение передать её одному из тех, кто сделал репост видео. Но она в любом случае должна была быть передана бесплатно», – заявил Жанабылов.

Также блогер прокомментировал видеозапись, опубликованную 18 августа 2025 года.

«18 августа был анонс. Мы сообщили, что 21 августа стартуют продажи обучающего курса. В тот же день было опубликовано видео с 10 автомобилями. Но в этом видео речь шла не только о розыгрыше, но и об обучающей платформе. Моя супруга также подробно объяснила цель проекта», – сказал он.

Жанабылов отметил, что представленные материалы не отражают полный контекст.