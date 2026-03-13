На судебном заседании по делу Жанабыловых адвокат блогеров Гаухар Айтжанова ответила на вопросы журналистов. По её словам, пока рано давать полноценные комментарии по существу дела, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отметила адвокат, основное судебное разбирательство назначено на 16 марта, и стороны ещё не приступили к изучению материалов дела.

«Пока я не буду давать никаких комментариев. Основное судебное разбирательство назначено на 16 марта. Мы ещё не приступили к изучению материалов дела, поэтому сейчас рано делать какие-либо заявления», — сказала Гаухар Айтжанова.

Она также отметила, что проявляет осторожность, учитывая семейное положение своих подзащитных. По словам адвоката, у обвиняемых есть маленькие дети.

«У моих подзащитных есть маленькие дети, они ходят в детский сад и школу. В социальных сетях часто показывают изображения их родителей и пишут разные комментарии. Есть те, кто выражает поддержку, но встречаются и критические, даже враждебные высказывания. Это, конечно, неприятно. Поэтому в первую очередь они думают о защите психологии детей», - заявила адвокат.

Айтжанова подчеркнула, что стратегия защиты на данном этапе также не будет раскрываться.

«Позицию моих подзащитных пока озвучивать не буду. До тех пор, пока они не дадут показания в суде, мы не будем делать никаких заявлений», - сказала она.

Кроме того, адвокат сообщила, что на данный момент участвует в деле как защитник одна. По её словам, она присоединилась к процессу только после завершения досудебного расследования.

Также в ходе сегодняшнего судебного заседания адвокат подала ходатайство о возвращении дела прокурору. Однако она не уточнила, какие именно нарушения стали основанием для такого требования.

«Сегодня я не озвучила все нарушения. Если вы будете присутствовать на судебных заседаниях, сами всё услышите и увидите. Сейчас давать преждевременные комментарии неправильно», - отметила она.

Отметим, что судебное разбирательство по делу Жанабыловых продолжается. Основное судебное заседание назначено на 16 марта.