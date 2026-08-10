В Мангистау построят IT-колледж, в котором работать с искусственным интеллектом научат студентов всех специальностей. Учебное заведение появится в Жанаозене, передает BAQ.KZ.

Проект представили благотворительный фонд Halyk и центр «Тәлімгер».

Учиться здесь будут иначе, чем в обычном колледже. Программирование, инженерия, искусственный интеллект и основы собственного дела идут одним пакетом, а не отдельными специальностями. Расчёт на то, что профессии меняются быстро и выпускнику придётся перестраиваться не раз.

Готовить в колледже собираются кадры для цифровой экономики и высокотехнологичных производств, то есть для тех профессий, спрос на которые в регионе только формируется.

Это будет не просто современное учебное заведение, а центр подготовки специалистов нового поколения, способных работать с искусственным интеллектом, цифровыми технологиями и передовыми инженерными решениями, - рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай.

По его словам, именно такие кадры будут определять развитие экономики региона и страны в ближайшие десятилетия, а вложения в образование и человеческий капитал он назвал вложениями в будущее области. Проект получит поддержку акимата.

Ещё одна задумка, цифровая карьерная навигация. Система будет вести студента от выбора профессии и поступления до первого рабочего места, связывая колледж с работодателями региона.

Сам колледж хотят сделать площадкой, где обкатывают новые методики обучения для всей системы профессионального образования области. Он должен стать региональным центром компетенций по применению искусственного интеллекта в техническом и профессиональном образовании.

Там же намерены выстраивать модели обучения, к которым человек может возвращаться в течение всей жизни, а не только в студенческие годы.