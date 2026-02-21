Казахстанский чемпион мира по боксу Жанибек Алимханулы отстранён от выступлений на один год по решению Всемирной боксерской организации. Причиной стал положительный результат допинг-пробы, взятой в ноябре 2025 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в организации, наличие запрещённого вещества подтвердили специалисты Волонтерской антидопинговой ассоциации. Решение вступило в силу задним числом — со 2 декабря 2025 года. В этот день был отменён объединительный бой казахстанца с кубинским боксёром Эрисланди Лара.

На период дисквалификации Алимханулы запрещено участвовать в профессиональных и показательных поединках. Чтобы сохранить соревновательную активность в дивизионе, организация назначила бой за временный чемпионский титул между британцем Дензел Бентли и американцем Энди Сааведра.

После завершения срока отстранения в декабре 2026 года казахстанский боксёр должен будет встретиться с обладателем временного пояса. В случае участия в других боях до окончания дисквалификации к нему могут быть применены дополнительные санкции.

До допинг-скандала Алимханулы считался одним из сильнейших представителей среднего веса. Его временное отстранение меняет расстановку сил в дивизионе и открывает возможности для других претендентов на титул.