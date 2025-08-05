Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы планирует провести следующий бой в начале ноября 2025 года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

"Лечу в США. Буду готов к бою в ноябре! У Адамеса осталось всего несколько шансов. Если он не согласится, мне придётся защищать свои титулы с другими бойцами. Так что ему и его менеджерам — ваше время на исходе", - написал Алимханулы в соцсети Х.

Боксёр по-прежнему рассчитывает на объединительный поединок с чемпионом по версии WBC Карлосом Адамесом из Доминиканской Республики. Однако если переговоры не приведут к соглашению, Алимханулы готов встретиться с другим соперником.

Свой последний бой "Казахский стиль" провёл 5 апреля в Астане. Тогда он нокаутировал француза Анауэля Нгамиссенге в пятом раунде и успешно защитил оба чемпионских пояса.