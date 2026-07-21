Жанибек Алимханулы отказался от чемпионского титула WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Об этом в интервью The Ring сообщил президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери. По его словам, Алимханулы принял решение перейти во второй средний вес.

Освободившийся чемпионский пояс в среднем весе перейдет временному чемпиону WBO — британцу Дензелу Бентли. В ближайшее время организация назначит ему обязательного претендента на защиту титула. Во втором среднем весе поясом WBO сейчас владеет британец Хамза Шираз.

Согласно правилам организации, действующий чемпион, переходящий в более тяжелую весовую категорию, имеет право сразу претендовать на титульный бой. Оливьери пока не подтвердил, воспользуется ли Алимханулы этим правом, однако потенциальный поединок с Ширазом выглядит вполне вероятным. Ранее боксеры могли встретиться еще в среднем весе, но тогда британец предпочел бой с Карлосом Адамесом за титул WBC.