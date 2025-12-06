Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы оказался в центре допинг-скандала: в его пробе обнаружили мельдоний. Это произошло всего за несколько дней до боя с обладателем титула WBA Эрисланди Ларой, из-за чего поединок отменили, а организация WBO начала внутреннее расследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

Команда Алимханулы оперативно выступила с официальной позицией. Сам боксёр в Instagram Stories отметил, что намерен добиваться вскрытия пробы "Б" и подчеркнул, что уверен в своей невиновности. В обращении он заявил: