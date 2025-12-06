Жанибек Алимханулы отреагировал на допинг-скандал
Боксёр заявил о своей полной невиновности и ждёт результатов проверки.
Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы оказался в центре допинг-скандала: в его пробе обнаружили мельдоний. Это произошло всего за несколько дней до боя с обладателем титула WBA Эрисланди Ларой, из-за чего поединок отменили, а организация WBO начала внутреннее расследование, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".
Команда Алимханулы оперативно выступила с официальной позицией. Сам боксёр в Instagram Stories отметил, что намерен добиваться вскрытия пробы "Б" и подчеркнул, что уверен в своей невиновности. В обращении он заявил:
"Спасибо за вашу поддержку, истинные болельщики! Дай Бог, и это тоже останется позади… Этот допинговый вопрос также будет решён! У нас самая сильная команда! Мы ещё покажем себя миру! Мы ещё поднимем много флагов! Наша цель ясна. Никакая трудность не сможет сбить нас с этого пути… Самое главное — мы чисты! За нами нет никакой вины и ошибки! Наши витамины и рацион остались прежними. Сейчас нами подана просьба открыть вторую пробу анализа! Ждём ответа!", - сказал Алимханулы.
