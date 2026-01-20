Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по итогам допингового разбирательства. Об этом сообщили на YouTube-канале "Наш БОЕЦ" со ссылкой на руководство Федерации профессионального бокса Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

По данным канала, вторая допинг-проба (проба B) спортсмена дала положительный результат на запрещённый препарат мельдоний. Данную информацию подтвердил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

"На данный момент уже ни для кого не секрет, что пришёл положительный результат вскрытия пробы B. Сейчас идёт разбирательство, как запрещённое вещество попало в организм, поскольку сам спортсмен утверждает, что осознанно он эти препараты не применял", – заявил Рахимжан Ерденбеков.

По его словам, слушание по делу прошло в онлайн-формате, так как менеджер и адвокат спортсмена находятся за пределами Казахстана. Он подчеркнул, что ситуация требует взвешенного и аккуратного подхода, учитывая статус Алимханулы как объединённого чемпиона мира по версиям WBO и IBF.

"Это очень резонансное и опасное дело. Мы просим общественность подходить к этому вопросу сдержанно и цивильно, чтобы не навредить спортсмену и ходу разбирательства", – отметил глава федерации.

В федерации также не исключили, что в худшем случае спортсмену может грозить длительное отстранение и лишение чемпионских поясов. Окончательное решение по делу ожидается после 23 января.