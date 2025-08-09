Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы (17-0, 12 КО) вновь заявил о своем желании встретиться на ринге с одним из самых известных боксеров планеты – Саулем "Канело" Альваресом (63-2-2, 39 КО), передает BAQ.KZ со ссылкой на sports24.kz.

в ответ на сообщение Всемирной боксерской организации в соцсети Х с вопросом: "С кем бы вы хотели увидеть Жанибека в следующем бою?" казахстанец написал без лишних слов:

"Я хочу подраться с Канело!"

Как пишет спортивный портал, Алимханулы уже не раз подчеркивал, что готов ради этой встречи подняться в суперсредний вес (168 фунтов), где доминирует мексиканец. Однако организация поединка пока далека от реальности: Канело связан контрактом на несколько боев, включая запланированное противостояние с Теренсом Кроуфордом в сентябре 2025 года.

Несмотря на это, Жанибек сохраняет боевой настрой и ранее заявлял, что готов вернуться на ринг уже в ноябре.