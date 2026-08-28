Жанибек против «Канело»: кто и почему считает казахстанца фаворитом

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы может создать серьезные проблемы Саулю «Канело» Альваресу и при определенных обстоятельствах способен победить мексиканскую звезду. Такую оценку дали в Boxing News and Views после заявления казахстанца о желании провести бой с Альваресом.

Накануне Алимханулы заявил в соцсетях, что не заинтересован в поединке с чемпионом мира WBO во втором среднем весе Хамзой Ширазом. Казахстанец объяснил это тем, что хочет получить титул, а затем выйти на объединительный бой.

«Мне неинтересен этот боец! Он не пользуется популярностью! Он мне ничего не даст! Мне нужен только титул! Затем – объединительный бой WBC против WBO! А значит, Жанибек против „Канело“!» – написал Алимханулы.

В Boxing News and Views считают, что шансы казахстанца в потенциальном противостоянии с Альваресом могут оказаться выше, чем кажется.

«Жанибек Алимханулы нацелился на „Канело“ Альвареса, и его шансы в этом бою могут быть выше, чем вы думаете. Боксер из Казахстана отлично показал себя в последние годы, выступая в среднем весе», – пишет издание.

Почему Жанибек может быть неудобен для «Канело»

Одним из главных преимуществ Алимханулы эксперты называют его левостороннюю стойку. Левши и раньше создавали Альваресу сложности, а манера казахстанца, его работа ног и резкие контратаки могут стать дополнительной проблемой для мексиканца.

Еще одним фактором называют возраст «Канело». Альваресу 36 лет, поэтому авторы материала допускают, что ему может быть сложно выдерживать высокий темп и справляться с подвижностью Алимханулы на протяжении всего боя.

В пользу казахстанца также говорят опыт чемпионских поединков и способность адаптироваться к более высокой весовой категории. По оценке издания, сочетание движения, левосторонней стойки и контратак может сделать Алимханулы крайне неудобным соперником для мексиканца.

При этом потенциальный бой Жанибека и «Канело» пока остается лишь возможным сценарием.