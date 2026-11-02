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Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу турнира WTT Youth Contender в Венгрии

2 Ноября 2026, 16:05
АВТОР
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НОК РК 2 Ноября 2026, 16:05
2 Ноября 2026, 16:05
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Фото: НОК РК

В венгерском городе Сомбатхей завершился международный молодёжный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender.

Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призёром соревнований в возрастной категории U15.

На пути к пьедесталу спортсменка одержала победы над соперницами из Венгрии, Молдовы, Польши и Румынии. В полуфинале Жания уступила представительнице Катара и завершила турнир с бронзовой наградой.

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