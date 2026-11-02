Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу турнира WTT Youth Contender в Венгрии

В венгерском городе Сомбатхей завершился международный молодёжный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender.

Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призёром соревнований в возрастной категории U15.

На пути к пьедесталу спортсменка одержала победы над соперницами из Венгрии, Молдовы, Польши и Румынии. В полуфинале Жания уступила представительнице Катара и завершила турнир с бронзовой наградой.