Жания Бекмухамбетова завоевала бронзу турнира WTT Youth Contender в Венгрии
2 Ноября 2026, 16:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Ноября 2026, 16:052 Ноября 2026, 16:05
160Фото: НОК РК
В венгерском городе Сомбатхей завершился международный молодёжный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender.
Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала бронзовым призёром соревнований в возрастной категории U15.
На пути к пьедесталу спортсменка одержала победы над соперницами из Венгрии, Молдовы, Польши и Румынии. В полуфинале Жания уступила представительнице Катара и завершила турнир с бронзовой наградой.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия