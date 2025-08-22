  • 22 Августа, 20:53

Жапаров лично проводил Токаева в аэропорту Манас

Сегодня, 20:35
Akorda.kz.
Сегодня, 20:35
72
Фото: Akorda.kz.

Завершился официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику, передает BAQ.kz.

Президент Садыр Жапаров тепло проводил Главу нашего государства в международном аэропорту Манас.

Ранее Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели брифинг по итогам седьмого заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана.

Президент Казахстана поблагодарил кыргызского лидера за приглашение и теплый прием в Бишкеке, отметив, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

К 2030 году страны намерены увеличить товарооборот до 3 млрд долларов.

Кроме того в ходе визита Глава государства наградил Президента Кыргызской Республики орденом "Алтын Қыран".

