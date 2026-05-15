Жапаров призвал тюркские страны объединить логистику и технологии
Президент Кыргызстана заявил о необходимости усиления сотрудничества тюркских государств в сферах ИИ, цифровизации и логистики.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил странам Организации тюркских государств объединить транспортные коридоры и цифровые платформы для усиления позиций тюркского мира в глобальной логистике и технологическом развитии. Об этом он заявил на неформальном саммите ОТГ в Туркестане, передает корреспондент BAQ.KZ.
"Сегодня конкуренция идёт не только за ресурсы и рынки, но и за технологии и искусственный интеллект", - заявил Президент Кыргызстана.
По словам Жапарова, странам тюркского мира необходимо усиливать цифровую интеграцию и совместно развивать современные технологические решения.
Президент сообщил, что Кыргызстан выступил инициатором внедрения электронных сопроводительных документов для международных грузоперевозок между странами ОТГ.
"Если мы объединим транспортные коридоры и цифровые платформы, тюркские государства смогут занять важное место в мировой логистической системе", - подчеркнул Жапаров.
Кроме того, Президент Кыргызстана заявил о необходимости развивать сотрудничество в сфере цифровых активов, криптовалют и финансовых технологий. По его словам, республика уже формирует правовую базу для регулирования виртуальных активов и токенизации.
