Жара до +37 градусов ожидается в Казахстане на этой неделе

Синоптики также прогнозируют грозы, град, пыльные бури и сильные осадки сразу в нескольких регионах страны, передает BAQ.KZ.

Так, в Туркестанской и Кызылординской областях прогнозируются дожди, грозы и пыльные бури.

В Карагандинской и Жамбылской областях также ожидаются осадки и грозы, а в области Улытау местами возможен град.

С 6 по 13 июня в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской и Карагандинской областях синоптики прогнозируют обильные осадки.

Одновременно в восточных регионах страны установится сильная жара. В Павлодарской области с 7 по 13 июня, а в Восточно-Казахстанской и Абайской областях с 7 по 12 июня температура воздуха днем повысится до 30–37 градусов.

Жаркая погода ожидается и на юго-востоке страны. По прогнозу, в Алматинской и Жетысуской областях с 8 по 12 июня столбики термометров также поднимутся до 30–37 градусов.

Вместе с тем в западных регионах осадки постепенно прекратятся. По данным синоптиков, в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях дожди завершатся в период с 6 по 9 июня, а в Актюбинской и Костанайской областях — с 6 по 11 июня.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности во время гроз, сильного ветра и жары.