Жара до +37 градусов ожидается в Казахстане на этой неделе
По данным синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут контрастными. В ряде регионов ожидаются сильные осадки, грозы и шквалистый ветер, тогда как на востоке и юго-востоке страны сохранится аномально жаркая погода.
Сегодня 2026, 16:47
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