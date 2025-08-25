  • 25 Августа, 16:40

Жара до 40°C и дожди ожидаются в отдельных регионах Казахстана

Сильная жара сохранится в южных и центральных областях.

Сегодня, 16:15
pixabay.com
Сегодня, 16:15
77
Фото: pixabay.com

РГП "Казгидромет" опубликовало прогноз погоды по Казахстану на 26–28 августа, передает BAQ.KZ.

На большей части страны погоду будет определять Западный антициклон, поэтому ожидается ясная и сухая погода. Местами, в северо-западных областях и на западе республики 26–28 августа, а также на севере страны 28 августа, прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Ветер усилится по всей территории страны, а в северных и северо-западных областях в ночные и утренние часы возможны туманы.

Температура воздуха по регионам:

  • Запад: 23–34 °C
  • Юг: 35–38 °C, местами до 40 °C
  • Северо-запад: 30–35 °C
  • Север: 25–32 °C, местами до 35 °C
  • Центр: 30–35 °C
  • Восток: 24–33 °C
  • Горные районы: 20–37 °C

Таким образом, большая часть страны продолжит ощущать сильную жару, а кратковременные осадки затронут только отдельные северо-западные регионы.

