РГП "Казгидромет" опубликовало прогноз погоды по Казахстану на 26–28 августа, передает BAQ.KZ.

На большей части страны погоду будет определять Западный антициклон, поэтому ожидается ясная и сухая погода. Местами, в северо-западных областях и на западе республики 26–28 августа, а также на севере страны 28 августа, прогнозируются кратковременные дожди с грозами.

Ветер усилится по всей территории страны, а в северных и северо-западных областях в ночные и утренние часы возможны туманы.

Температура воздуха по регионам:

Запад: 23–34 °C

Юг: 35–38 °C, местами до 40 °C

Северо-запад: 30–35 °C

Север: 25–32 °C, местами до 35 °C

Центр: 30–35 °C

Восток: 24–33 °C

Горные районы: 20–37 °C

Таким образом, большая часть страны продолжит ощущать сильную жару, а кратковременные осадки затронут только отдельные северо-западные регионы.