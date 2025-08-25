Жара до 40°C и дожди ожидаются в отдельных регионах Казахстана
Сильная жара сохранится в южных и центральных областях.
Сегодня, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
77Фото: pixabay.com
РГП "Казгидромет" опубликовало прогноз погоды по Казахстану на 26–28 августа, передает BAQ.KZ.
На большей части страны погоду будет определять Западный антициклон, поэтому ожидается ясная и сухая погода. Местами, в северо-западных областях и на западе республики 26–28 августа, а также на севере страны 28 августа, прогнозируются кратковременные дожди с грозами.
Ветер усилится по всей территории страны, а в северных и северо-западных областях в ночные и утренние часы возможны туманы.
Температура воздуха по регионам:
- Запад: 23–34 °C
- Юг: 35–38 °C, местами до 40 °C
- Северо-запад: 30–35 °C
- Север: 25–32 °C, местами до 35 °C
- Центр: 30–35 °C
- Восток: 24–33 °C
- Горные районы: 20–37 °C
Таким образом, большая часть страны продолжит ощущать сильную жару, а кратковременные осадки затронут только отдельные северо-западные регионы.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб
- Казахстанка завоевала бронзу на турнире в Болгарии по настольному теннису