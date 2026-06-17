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Жара до +43 градусов и грозы: прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня

На большей части страны прогнозируются дожди с грозами и усилением ветра, а на западе температура воздуха может подняться до +43 градусов.

Сегодня 2026, 17:27
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 17:27
Сегодня 2026, 17:27
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Фото: BAQ.KZ

В Казахстане 18–20 июня сохранится неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, на большую часть страны будут влиять атмосферные фронты и высотная ложбина, передает BAQ.kz.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами. На севере, юге, юго-востоке и в центральных регионах местами пройдут сильные дожди, возможен град и усиление ветра.

При этом на западе страны жара продолжит усиливаться. По прогнозам, 19 и 20 июня температура воздуха здесь может достигать 40–43 градусов.

В остальных регионах существенных изменений температурного фона не ожидается.

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