В Казахстане 18–20 июня сохранится неустойчивый характер погоды. По данным синоптиков, на большую часть страны будут влиять атмосферные фронты и высотная ложбина, передает BAQ.kz.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами. На севере, юге, юго-востоке и в центральных регионах местами пройдут сильные дожди, возможен град и усиление ветра.

При этом на западе страны жара продолжит усиливаться. По прогнозам, 19 и 20 июня температура воздуха здесь может достигать 40–43 градусов.

В остальных регионах существенных изменений температурного фона не ожидается.

Читай также: Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане: ожидаются грозы, град и сильная жара до +43 градусов