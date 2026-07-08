Жара до +45 градусов установится в регионах Казахстана
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В ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода, однако в отдельных регионах ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра.
По данным Казгидромет, с прохождением атмосферных фронтов на западе и северо-западе страны пройдут дожди с грозами, местами возможен град, сильные осадки и шквалистый ветер.
9 июля на востоке Казахстана сохранятся дожди с грозами, в отдельных районах возможен сильный дождь. После этого в регионе установится погода без осадков. Кратковременные дожди с грозами также ожидаются в горных районах юга и юго-востока страны.
На большей части территории Казахстана прогнозируется сухая и жаркая погода.
Днем метеорологи прогнозируют сильную жару. На юге страны температура воздуха поднимется до +38-45 °C. В западных и юго-восточных регионах ожидается +33-42 °C.
В северо-западных, северных и центральных областях воздух прогреется до +32-40 °C. На востоке страны температура составит +30-38 °C.
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