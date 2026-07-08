Жара до +45 градусов установится в регионах Казахстана

В ближайшие дни в республике сохранится жаркая погода, однако в отдельных регионах ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра.

По данным Казгидромет, с прохождением атмосферных фронтов на западе и северо-западе страны пройдут дожди с грозами, местами возможен град, сильные осадки и шквалистый ветер.

9 июля на востоке Казахстана сохранятся дожди с грозами, в отдельных районах возможен сильный дождь. После этого в регионе установится погода без осадков. Кратковременные дожди с грозами также ожидаются в горных районах юга и юго-востока страны.

На большей части территории Казахстана прогнозируется сухая и жаркая погода.

Днем метеорологи прогнозируют сильную жару. На юге страны температура воздуха поднимется до +38-45 °C. В западных и юго-восточных регионах ожидается +33-42 °C.

В северо-западных, северных и центральных областях воздух прогреется до +32-40 °C. На востоке страны температура составит +30-38 °C.