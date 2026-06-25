В июле в большинстве регионов Казахстана фиксируется самая высокая температура воздуха за год. Об этом говорится в климатическом обзоре РГП "Казгидромет" на основе многолетних наблюдений, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По данным синоптиков, хотя в июле продолжительность дня постепенно начинает сокращаться, температура воздуха достигает своего годового максимума.

В северных и восточных регионах страны средняя месячная температура воздуха составляет +18-23 градуса, а в горных районах Восточного Казахстана – около +14-16 градусов. По мере продвижения на юг температура постепенно повышается и достигает +28-30 градусов.

В северных областях в течение месяца ожидается 15-20 дней со среднесуточной температурой выше +20-25 градусов, а в равнинной части юга – 25-30 таких дней.

В июле также наблюдаются значительные суточные колебания температуры. На юге разница между дневной и ночной температурой достигает 16-19 градусов, в северных регионах и предгорьях юго-востока – 12-15 градусов. В высокогорных районах этот показатель может быть менее 10 градусов.

Согласно многолетним данным, абсолютные максимумы температуры достигают +42-43 градусов в северных и восточных областях, +47…+48 градусов — в западных, центральных и юго-восточных регионах, и до +49-50 градусов – в южных регионах страны.

Такая сильная жара в северных и восточных регионах в среднем наблюдается два раза в десять лет, в южных областях – 7-8 раз за десять лет, а на самом юге страны может фиксироваться ежегодно.

При этом в июле не исключены и похолодания. В северных и восточных регионах ночная температура может опускаться до 0…+5 градусов, в остальных районах – до +7-12 градусов. В отдельные годы в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях фиксировались заморозки до -1-4 градусов.

Что касается осадков, в июле их наибольшее количество выпадает в северной части страны. Здесь месячная норма составляет 45-83 мм, а в горных и предгорных районах востока – 86–182 мм.

По мере продвижения на юг количество осадков уменьшается. В большинстве южных регионов месячное количество осадков составляет всего 1-12 мм, местами – 14-24 мм. В предгорьях юго-востока – 26-54 мм, в горных районах – 60-160 мм, а в отдельных случаях может превышать 250 мм.

Синоптики отмечают, что июльские дожди чаще всего носят ливневый характер. В некоторых случаях за одни сутки может выпасть месячная норма осадков или даже больше.

В среднем в северных регионах, а также в горных районах востока и юго-востока фиксируется 8-15 дождливых дней в месяц, в отдельные годы – до 18-23 дней, а в горных районах – до 20-26 дней. В засушливых регионах количество дождливых дней составляет 1-4 дня, а в более влажные годы – до 5-7 дней.

Согласно многолетним наблюдениям, засуха, при которой количество осадков составляет менее 30% от нормы, в северных регионах в среднем повторяется раз в десять лет, а в пустынных районах – 4-6 раз за десять лет.

В июле также часто наблюдаются грозы. В горных районах они фиксируются 8-12 дней в месяц, в северных областях – 6-8 дней, в западных регионах – 5-6 дней, а в пустынных зонах – 1-2 дня.

Град носит преимущественно локальный характер. Он чаще всего наблюдается в горных районах юго-востока страны. В этих регионах град фиксируется 6-9 раз за десять лет, а на северных склонах Заилийского Алатау в летний период может выпадать до 1-3 раз в месяц.