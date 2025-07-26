Жара до сорока пяти градусов расплавила дорогу в Туркестанской области
Произошла деформация дорожного покрытия.
Сегодня, 07:16
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Сегодня, 07:16Сегодня, 07:16
104Фото: Otyrar.kz
В Туркестанской области из-за экстремальной жары до +45 °C произошло коробление асфальта на трассе "Шымкент – Тараз", передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.kz. Деформацию дорожного полотна обнаружили на 635-м километре республиканской автодороги. Кривая поверхность трассы создавала аварийную ситуацию для автомобилей.
На место оперативно выехали дорожные службы: с помощью трёх единиц техники и четырёх специалистов повреждение было устранено.
По данным дорожников, причиной стал резкий перегрев покрытия. Сейчас трасса находится под усиленным мониторингом. На юге Казахстана в эти дни фиксируется аномальная жара.
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