  • 26 Июля, 08:45

Жара до сорока пяти градусов расплавила дорогу в Туркестанской области

Произошла деформация дорожного покрытия.

Сегодня, 07:16
АВТОР
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Otyrar.kz Сегодня, 07:16
Сегодня, 07:16
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Фото: Otyrar.kz

В Туркестанской области из-за экстремальной жары до +45 °C произошло коробление асфальта на трассе "Шымкент – Тараз", передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.kz. Деформацию дорожного полотна обнаружили на 635-м километре республиканской автодороги. Кривая поверхность трассы создавала аварийную ситуацию для автомобилей.

На место оперативно выехали дорожные службы: с помощью трёх единиц техники и четырёх специалистов повреждение было устранено.

По данным дорожников, причиной стал резкий перегрев покрытия. Сейчас трасса находится под усиленным мониторингом. На юге Казахстана в эти дни фиксируется аномальная жара. 

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