В Астане и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град, высокая пожарная опасность, жара, дождь и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан и жителей ВКО предупредили о грозе, граде и ветре.

Гроза, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу и Алматинской области.

Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ЗКО и Карагандинской области.

Жителей Туркестанской области предупредили о сильной жаре.

В Улытау и Атырауской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Сильный дождь, град, гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.

Пыльная буря, гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.

В Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В ВКО – гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области – жара и высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области – сильный дождь, град, ветер и пожарная опасность.

В СКО и Костанайской области прогнозируются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.