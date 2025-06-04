Жара, гроза и пожарная опасность: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град, высокая пожарная опасность, жара, дождь и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан и жителей ВКО предупредили о грозе, граде и ветре.
Гроза, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу и Алматинской области.
Пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в ЗКО и Карагандинской области.
Жителей Туркестанской области предупредили о сильной жаре.
В Улытау и Атырауской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
Сильный дождь, град, гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
Пыльная буря, гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау.
В Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность.
В ВКО – гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области – жара и высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области – сильный дождь, град, ветер и пожарная опасность.
В СКО и Костанайской области прогнозируются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
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