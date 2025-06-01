2 июня 2025 года синоптики Казгидромета предупредили о резком ухудшении погодных условий на большей части территории Казахстана, передает BAQ.KZ. Жителям сразу нескольких регионов предстоит столкнуться с опасными погодными явлениями - от сильной жары до разрушительных гроз, града и пыльных бурь.

В Семее, Уральске, Караганде, Кокшетау, Астане, а также в северных и восточных районах страны ожидаются грозы и град. Местами порывы ветра достигнут 20 метров в секунду и выше, особенно в горных районах Жетісуской области, где ветер может усиливаться до 28 м/с. На севере Кызылординской области поднимается пыльная буря, а в Актюбинской, Атырауской и Мангистауской областях жара достигает 38 градусов. В некоторых районах температура поднимается выше климатической нормы, создавая серьёзную нагрузку на организм и увеличивая риск природных пожаров.

Одновременно с этим по всей стране сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В критической зоне остаются Атырау, Шымкент, Туркестан, Актау, Жезказган и южные районы областей Абай, Ұлытау, Мангистау и Костанай. Несмотря на локальные осадки, риск возгораний остаётся крайне высоким из-за сильного ветра и сухой почвы.

В некоторых регионах, включая Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области, прогнозируется туман, который может ухудшить видимость и повлиять на дорожную ситуацию.

Службы ЧС настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности, ограничить передвижения в неблагоприятных районах, быть особенно внимательными на дорогах и не разжигать открытый огонь. Погодные условия могут меняться стремительно, поэтому граждан просят следить за обновлениями прогноза и предупреждениями синоптиков.