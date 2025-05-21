Сегодня, 18:34

Сегодня, 18:34

В Астане, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, жителей Шымкента – о ветре и чрезвычайной опасности.

Гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Улытау, Акмолинской и Карагандинской областях.

Гроза, град, шквал и ветер – в ЗКО.

Гроза, град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Костанайской области и СКО.

Гроза и жара – в Алматинской области.

Высокая пожарная опасность – в Павлодарской, Алматинской областях, ВКО и области Абай.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте.

В области Абай и ВКО сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу.