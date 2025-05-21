Жара и гроза: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за грозы и высокой пожарной опасности, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, жителей Шымкента – о ветре и чрезвычайной опасности.
Гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Улытау, Акмолинской и Карагандинской областях.
Гроза, град, шквал и ветер – в ЗКО.
Гроза, град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Мангистау, Атырауской и Актюбинской областях.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской и Туркестанской областях.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Костанайской области и СКО.
Гроза и жара – в Алматинской области.
Высокая пожарная опасность – в Павлодарской, Алматинской областях, ВКО и области Абай.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте.
В области Абай и ВКО сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Жетысу.
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