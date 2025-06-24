Жара и грозы прогнозируются по всему Казахстану
Синоптики сообщили о резком изменении погоды на территории республики.
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В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Алматинцев предупредили о сильной жаре. В Астане – гроза и ветер. В Шымкенте – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской областях и Улытау.
Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях.
Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО, Мангистау, Кызылординской области, ЗКО и области Абай.
Туман и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в СКО, Костанайской области.
Гроза, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.
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