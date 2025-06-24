В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Алматинцев предупредили о сильной жаре. В Астане – гроза и ветер. В Шымкенте – ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Карагандинской, Павлодарской, Актюбинской, Атырауской областях и Улытау.

Гроза, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях.

Гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность – в ВКО, Мангистау, Кызылординской области, ЗКО и области Абай.

Туман и чрезвычайная пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в СКО, Костанайской области.

Гроза, пыльная буря, ветер, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской области.