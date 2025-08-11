Синоптики предупредили о сохранении экстремальной жары и опасных погодных явлений на большей части страны 11-13 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Алматы, Алматинской и Туркестанской областях ожидается жара до +38…+40 °C при высокой и чрезвычайной пожарной опасности. В Кызылординской области прогнозируются пыльные бури, грозы, град и шквалистый ветер при температуре до +40 °C.

Сильные осадки, шквалы и грозы возможны в Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Ұлытау областях. В ряде северных и восточных регионов — Карагандинской, Жетісу, Павлодарской и Северо-Казахстанской — ожидаются туманы и сохранится пожароопасная ситуация.

Жителей призывают избегать длительного пребывания на солнце, быть осторожными на воде и соблюдать противопожарные правила.