  • 11 Августа, 04:47

Жара и пыльные бури: штормовое предупреждение объявлено в 16 регионах Казахстана

На севере ожидаются туманы.

Сегодня, 04:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
vulcanesti.md Сегодня, 04:35
Сегодня, 04:35
37
Фото: vulcanesti.md

Синоптики предупредили о сохранении экстремальной жары и опасных погодных явлений на большей части страны 11-13 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Алматы, Алматинской и Туркестанской областях ожидается жара до +38…+40 °C при высокой и чрезвычайной пожарной опасности. В Кызылординской области прогнозируются пыльные бури, грозы, град и шквалистый ветер при температуре до +40 °C.

Сильные осадки, шквалы и грозы возможны в Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской и Ұлытау областях. В ряде северных и восточных регионов — Карагандинской, Жетісу, Павлодарской и Северо-Казахстанской — ожидаются туманы и сохранится пожароопасная ситуация.

Жителей призывают избегать длительного пребывания на солнце, быть осторожными на воде и соблюдать противопожарные правила.

Самое читаемое

Наверх