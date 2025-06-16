Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 июня 2025 года предоставили синоптики, передаёт BAQ.KZ.

На большей части республики прохождение северо-западного циклона обусловит неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, 18-19 июня на северо-западе, севере страны прогнозируется сильный дождь, возможен град.

На северо-западе, севере РК ожидается небольшое понижение температур воздуха ночью от 17-25 до 15-23 тепла, днем от 25-35 до 20-31 тепла. В центре страны ночью понижение 18-25 до 15-22 тепла, днем 17-18 июня сильная жара 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара 42 градуса, 19 июня понижение до 27-32 тепла. На востоке ожидается повышение ночью от 12-23 до 17-25 тепла, днем от 27-35 тепла до сильной жары 35-39 градусов, 19 июня в отдельных районах очень сильная жара 40 градусов. На юго-востоке небольшое повышение от 18-23 до 20-25 тепла, днем сильная жара 35-39 градусов, 18-19 июня в отдельных районах очень сильная жара 42 градуса. Днем в южных регионах ожидается спад жары от сильной жары 43-46 градусов до 30-38 тепла.