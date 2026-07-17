Жара «ломает» трассы Казахстана: в Минтрансе назвали настоящую причину

Министерство транспорта Казахстана объяснило причины появления температурных деформаций на цементобетонных автомобильных дорогах. По данным Национального центра качества дорожных активов, всему виной аномальная жара, которая установилась сразу в нескольких регионах страны. Как сообщили в ведомстве, в последние недели температура воздуха в Казахстане достигает +35…+40 градусов, а местами превышает +40 °C. При этом дорожное покрытие нагревается значительно сильнее — до +60…+70 °C, а в отдельных случаях и выше.

Из-за такого перегрева бетонные плиты расширяются, внутри покрытия возникают сильные сжимающие напряжения. Если деформационные швы уже не способны компенсировать расширение, на отдельных участках может происходить коробление или локальное поднятие плит. В Национальном центре качества дорожных активов подчеркнули, что подобные деформации не свидетельствуют о некачественном строительстве дорог.

По данным ведомства, это известный эксплуатационный риск цементобетонных покрытий, который встречается во многих странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Южную Корею и Австралию. Среди основных причин возникновения таких дефектов специалисты называют продолжительную аномальную жару, сильный нагрев покрытия, накопление внутренних температурных напряжений, состояние деформационных швов, а также конструктивные особенности дороги и условия ее эксплуатации.

В Минтрансе сообщили, что дорожные организации ведут круглосуточный мониторинг состояния цементобетонных трасс. Все выявленные дефекты устраняются в оперативном порядке с применением предусмотренных технологий. В ведомстве заверили, что ситуация находится на постоянном контроле, а безопасность дорожного движения обеспечивается в полном объеме.